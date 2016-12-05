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Полтора десятка вопросов вынесены на сегодняшнее заседание исполкома Одесского горсовета
11:43 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около 15 вопросов включены в предварительную повестку дня открывшегося сегодня, 29 декабря, заседания исполкома Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В частности, для рассмотрения предложены вопросы об утверждении прогноза бюджета города Одессы на 2018 и 2019 годы; о внесении на рассмотрение городского совета проекта решения «Об утверждении Городской целевой программы развития и сохранения зеленых насаждений г. Одессы на 2017-2020 годы»; об открытии автостанции на пл. Старосенная, 1; и другие.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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