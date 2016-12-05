Одесса > Новости > Власти Сессия Одесского городского совета назначена на 8 февраля 13:12 / 27.12.2016 ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 8 февраля назначена XІІІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 8 февраля 2017 года в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XІІІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва. Сессии рекомендовано включить в повестку дня вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы. версия для печати