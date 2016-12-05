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Соломия Бобровская считает незаконным половину принятых на сессии облсовета решений
12:06 / 24.12.2016
ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЯ — И. о. председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская заявила, что «фактически каждое второе» решение, принятое на сессии облсовета 23 декабря, «является незаконным», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом и. о. губернатора заявила в ходе пресс-конференции, экстренно созванной вчера в 18:00, после восьмой сессии облсовета.
По словам С. Бобровской, половину вопросов, рассматриваемых на сессии, «не согласовали ни с профильными департаментами администрации, ни с профильными комиссиями».
«И вынесены они были в областной совет незаконно, и приняты незаконно, что мы и будем оспаривать в суде», — заявила она журналистам.
Отметим, что накануне сессии облсовет отчитался о проведении заседаний соответствующих профильных комиссий в ходе подготовки к сессии; сама С. Бобровская присутствовала на сессии, однако никаких замечаний от неё не прозвучало, а докладчиками по многим вопросам, в частности, по вопросу бюджета области, были заявлены именно представители ОГА.
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Сергей Гриневецкий
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