Облсовет планирует выделить больше квартир для воинов АТО в доме на площади Деревянко

12:39 / 24.12.2016

ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский облсовет принял решение о выделении воинам АТО не менее 10% квартир в доме, который планируется построить на пл. Деревянко, 1, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Планируемое строительство 4-секционного многоэтажного дома на площади Деревянко, за тыльной стороной здания издательства «Чорноморська комуна», обсуждалось вчера, 23 декабря, в ходе восьмой сессии облсовета седьмого созыва.

Предварительно было заслушано обращение руководства основанной Борисом Деревянко общественно-политической газеты «Вечерняя Одесса». Редакция работает в помещении издательства уже 40 лет, на месте будущего строительства находятся гаражи предприятия, там же отгружается бумага для печати и готовая продукция.

Заместитель председателя облсовета Олег Радковский отметил, что пока только на сессии объявляется конкурс на реализацию проекта ( все ждут подрядчика и инвестора), а само строительство будет проходить в два этапа, что не повредит целостности здания и не нарушит режим работы редакции.

Кроме того, по словам О. Радковского, 4% квартир в будущем доме предназначено для воинов АТО, однако есть возможность увеличить квартирную квоту для воинов АТО до 10%, а сроки строительства сократить с 4 до 2-х лет. Конкурс подрядчиков будет считаться состоявшимся, если в нём примут участие хотя бы 2 инвестора.

52 депутата проголосовало за данное предложение.