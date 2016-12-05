Облсовет выделил дополнительные средства на медикаменты для Областной больницы и онкодиспансера

13:38 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский облсовет принял решение о выделении дополнительных средств на закупку медикаментов для Областной больницы и Областного онкодиспансера, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе заседания сессии было отмечено, что в области сложилась катастрофическая ситуация по обеспечению медикаментами Одесской областной больницы, а также онкодиспансера.

Слово было предоставлено главврачу Одесской областной больницы Юрию Гульченко. По его словам, пациенты больницы уже давно самостоятельно закупают лекарственные средства на период госпитализации. Но есть медикаменты, растворы и реактивы, которые больные не в состоянии приобрести.

«Впервые у депутатов облсовета прошу 3,5 млн. грн., чтобы мы с чем-то могли начать год до проведения закупок. Нынешний год мы просуществовали только за счет благотворительных фондов и добрых людей. Сейчас мы больному можем предложить только тёплую палату, руки и головы наших врачей», — отметил он.

Не менее болезненная ситуация с медикаментозным обеспечением сложилась в областном онкодиспансере. По словам главврача Олега Лукьянчука, в Одесской области на сегодняшний день 64 тысячи онкобольных. Ежегодно заболевание поражает 8 тысяч жителей региона, и 3 тысячи обречены, поскольку специалисты не имеют возможности оказать им помощь. Самые агрессивные формы онкологии — это рак молочной железы у женщин репродуктивного возраста. Нужны деньги на лучевую терапию. В самом же онкодиспансере организована прозрачная система выдачи препаратов на безоплатной основе, и обойти эту систему невозможно. Однако осталось медикаментов всего на 3 недели.

В итоге депутаты проголосовали за выделение 13 млн. грн. для онкодиспансера и 3,5 млн. грн. для облбольницы.

Однако по словам директора Департамента финансов Марины Зинченко, решения будут подписаны не раньше 27 декабря, а деньги выделены ещё позже.

После принятия этого решения в заседании был объявлен перерыв.