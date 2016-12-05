Облсовет принял изменения в бюджет области на 2016 год

13:19 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет принял изменения в бюджет области на 2016 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос о внесении изменений в решение облсовета от 21 декабря 2015 года «Об областном бюджете на 2016 год» рассматривался на пленарном заседании сессии облсовета сегодня, 23 декабря.

По словам директора Департамента финансов Марины Зинченко, первоначальный документ изменило 4 распоряжения, связанных с Госбюджетом (получение дотаций и субвенции). Также в ноябре был перевыполнен план по таможенным платежам, что позволило получить 59 млн. грн. дополнительно на ремонт дорог. Бюджет развития получил дополнительные средства на инфраструктуру Вилково. Увеличено выделение средств на приобретение жилья для воинов АТО — на 2 млн. 200 тыс. грн., однако уменьшена субвенция по области для детей-сирот и детей под опекой — на 3 млн. 998 тыс. грн.

За принятие проекта проголосовало 62 депутата.