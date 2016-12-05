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Облсовет принял за основу проект переноса Областного центра социально небезопасных болезней за черту города
11:56 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет на сегодняшней сессии принял за основу проект переноса за черту города областного центра социально небезопасных болезней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе сессии рассматривался проект перенесения Одесского областного центра социально небезопасных болезней – туберкулёза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и вынесения за границы города КП «Одесский областной противотуберкулёзный диспансер».

Докладчиком по вопросу выступал глава постоянной комиссии облсовета по вопросам охраны здоровья и соцполитики Анатолий Садовник.

Еще до его выступления депутат от «Оппозиционного блока» Роман Сеник раскритиковал данный проект, заявив, что он не имеет никакой конкретики — кто будет переносить, когда, и кто будет финансировать.

А. Садовник частично согласился с оппонентом, заявив, что данный проект документа носит скорее декларативный характер, поскольку этого ждут от нас зарубежные партнёры.

Местом переноса называется Холодная Балка, и законодательно облсовет обязан финансово принять в этом участие — его доля должна составить от 10 до 20% стоимости проекта. Однако большая часть ожидается от международных грантов. По всей видимости, подрядчиком строительства корпусов будет компания Олега Радковского.

Проект принят за основу: за него проголосовали 68 депутатов, против – 0.

До начала рассмотрения основной повестки дня было принято внесённое депутатами Виталием Саутенковым и Анатолием Артеменко обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о недопущении остановки работы припортового завода. За принятие проголосовали 64 депутата.

Также В. Саутенков внес предложение обратиться к Кабмину и Парламенту об увольнении министра культуры в связи с его высказыванием о второсортности жителей юго-востока. За проголосовали только 37 депутатов и решение не было принято.

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