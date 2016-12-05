Глава облсовета отчитался о своей деятельности за год

11:41 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В начале сегодняшнего заседания восьмой сессии Одесского областного совета председатель облсовета Анатолий Урбанский отчитался о своей деятельности за год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В частности, А. Урбанский отметил: «Мы хорошо сотрудничали, несмотря на нашу принадлежность к разным партиям и взглядам. Все наши усилия были направлены на охват многих проблем в сфере развития Одесской области и решение вопросов, связанных с социально-экономическим развитием, эффективным использованием потенциала, природных ресурсов нашего края, охраны окружающей среды и многое другое. Мы показали пример всей Украине, как в сложное для страны время можно занимать активную позицию в решении проблем области и граждан. Вместе мы начали воплощение в жизнь энергосберегающих технологий, приложили много усилий для восстановления транспортных артерий области. В течение года было принято 250 положительных решений, не считая сегодняшней сессии. Благодаря нашим решениям архив области получил возможность расширить свою площадь для хранения документов, а культовое сооружение было передано верующим. Также, благодаря взаимодействию общественности, меценатов и власти в Одессу вернулся большой лед. Всего у нас реализуется 35 региональных целевых и комплексных программ, общий объем финансирования которых составил 1 млрд. 87 млн. гривен. Вместе с депутатами областного совета и народными депутатами Украины мы посетили с рабочими визитами разные уголки Одесской области, общались с людьми, решали их насущные вопросы. Убежден, что в будущем году мы будем работать в таком же режиме. Совместными усилиями депутаты областного совета способствовали развитию демократического общества в Одесской области. Уверен, что благодаря нашему объединению и согласию мы преодолеем все трудности в дальнейшем развитии области, и всегда будем опираться на интересы наших граждан».

Также глава облсовета поблагодарил коллег за конструктивную работу в течение года.