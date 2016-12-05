|
русская версия | english version
|
|
Открылась сессия Одесского областного совета
10:29 / 23.12.2016
ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открылось пленарное заседание восьмой сессии Одесского областного совета седьмого созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
На момент начала сессии в зале зарегистрировались 72 депутата.
В повестку дня включено более 60 вопросов, в частности, отчёт председателя областного совета Анатолия Урбанского о работе за год, вопрос принятия бюджета области на 2017 год, ряд земельных вопросов и др.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
11:56 23.12.2016
Облсовет принял за основу проект переноса Областного центра социально небезопасных болезней за черту города
11:41 23.12.2016
10:35 23.12.2016
09:19 23.12.2016
17:36 22.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.212
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»