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Открылась сессия Одесского областного совета
10:29 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открылось пленарное заседание восьмой сессии Одесского областного совета седьмого созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На момент начала сессии в зале зарегистрировались 72 депутата.

В повестку дня включено более 60 вопросов, в частности, отчёт председателя областного совета Анатолия Урбанского о работе за год, вопрос принятия бюджета области на 2017 год, ряд земельных вопросов и др.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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