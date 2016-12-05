Одесса > Новости > Власти Открылась сессия Одесского областного совета 10:29 / 23.12.2016 ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открылось пленарное заседание восьмой сессии Одесского областного совета седьмого созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». На момент начала сессии в зале зарегистрировались 72 депутата. В повестку дня включено более 60 вопросов, в частности, отчёт председателя областного совета Анатолия Урбанского о работе за год, вопрос принятия бюджета области на 2017 год, ряд земельных вопросов и др. версия для печати