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Анатолий Урбанский поздравил энергетиков области с профессиональным праздником
11:36 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский поздравил энергетиков области с профессиональным праздником, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.

В своё поздравлении А. Урбанский, в частности, отметил: «Уважаемые энергетики! Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника!

Значение энергетической отрасли для полноценного развития региона и государства в целом трудно переоценить. Энергообеспечение является важной составляющей функционирования нашей экономики, инфраструктуры, удовлетворения бытовых и социальных нужд населения.

От надежной ежедневной работы энергетиков — от электромонтера до руководителя высшего ранга — зависит свет и тепло в наших домах, стабильная работа предприятий, научно-образовательный процесс и многие другие сферы жизнедеятельности. Ваша профессия связана с постоянным риском, часто несет особую опасность, требует бдительности, больших знаний и высоких профессиональных навыков.

Желаю всем работникам энергетической отрасли безаварийной работы, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть вам всегда светит семейный теплый огонек — вечный источник вдохновения и любви!».

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