«Нет причин затягивать назначение губернатора Одесской области», — мнение

11:57 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ— Глава Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко считает, что после оглашения итогов конкурса нет причин в затягивании процесса назначения нового губернатора Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом А. Бойко сообщил сегодня, 21 декабря, в интервью агентству, комментируя итоги объявленного Президентом конкурса на замещение должности председателя Одесской областной государственной администрации.

По мнению главы облКИУ, на сегодняшний день нет причин для затягивания процесса президентского назначения нового губернатора.

«Согласно юридической, нормативной процедуре у других кандидатов есть ещё время на обжалование. Но причин на затягивание утверждения новой кандидатуры я не вижу», — отметил А. Бойко.

Напомним, что 20 декабря в Киеве проходил конкурс претендентов на должность председателя Одесской областной государственной администрации, к которому был допущен 31 человек.

Победителем объявлен Максим Степанов, который в настоящее время занимает должность руководителя полиграфкомбината «Украина».

Ранее он уже работал в Одесской ОГА в должности замглавы облгосадминистрации при губернаторе Николае Сердюке.