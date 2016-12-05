ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




«Нет причин затягивать назначение губернатора Одесской области», — мнение
11:57 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ— Глава Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко считает, что после оглашения итогов конкурса нет причин в затягивании процесса назначения нового губернатора Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом А. Бойко сообщил сегодня, 21 декабря, в интервью агентству, комментируя итоги объявленного Президентом конкурса на замещение должности председателя Одесской областной государственной администрации.

По мнению главы облКИУ, на сегодняшний день нет причин для затягивания процесса президентского назначения нового губернатора.

«Согласно юридической, нормативной процедуре у других кандидатов есть ещё время на обжалование. Но причин на затягивание утверждения новой кандидатуры я не вижу», — отметил А. Бойко.

Напомним, что 20 декабря в Киеве проходил конкурс претендентов на должность председателя Одесской областной государственной администрации, к которому был допущен 31 человек.

Победителем объявлен Максим Степанов, который в настоящее время занимает должность руководителя полиграфкомбината «Украина».

Ранее он уже работал в Одесской ОГА в должности замглавы облгосадминистрации при губернаторе Николае Сердюке.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:36 22.12.2016
В пятницу, 23 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:11 22.12.2016
Ограничительный режим по гриппу введён в больницах города
16:55 22.12.2016
«Лечить грипп «по интернету» опасно для жизни», — главврач Инфекционной больницы
16:20 22.12.2016
Фильм о ссылке Тараса Шевченко в Казахстан снимают на Одесской киностудии
14:53 22.12.2016
«Одесский каравай» к праздникам выпустит более 90 тонн калачей


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.210