Татарбунарская газета отметила свой день рождения

15:24 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Татарбунарская газета «Татарбунарский вестник» отметила своё 72-летие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.

По сообщению пресс-службы, татарбунарской районной газете «Татарбунарский вестник» исполнилось 72 года со дня выхода первого номера.

За свою историю газета несколько раз меняла название и состав учредителей. Так, сначала она называлась «Ленинское знамя», после этого почти 40 лет — «Колхозное слово», и в 2002 году решением Татарбунарского районного совета переименована в «Татарбунарский вестник».

В штате редакции работали журналисты, многие из которых возглавляли районную газету в разные годы, многие из них продолжили свою журналистскую карьеру в областных средствах массовой информации.

По словам исполняющей обязанности редактора Марины Ульянкиной: «Тираж« Татарбунарского вестника »на конец первого полугодия 2017 насчитывал 4367 экземпляров. Это самый высокий показатель среди районных газет нашего региона. Издание включает обзор новостей недели, комментарии и консультации специалистов различных отраслей, материалы общественной проблематики, темы культуры и духовности, программу телепередач, страницу объявлений и поздравлений. Постоянно увеличивается количество рубрик, разножанровых публикаций. Газета неоднократно награждалась грамотами, дипломами и ценными призами по результатам областных и всеукраинских конкурсов».