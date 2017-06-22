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Призёры и победители конкурса журналистских расследований получили награды
14:24 / 28.07.2017
ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Призёров и победителей конкурса журналистских расследований расследованиям в Одесском регионе за 2017 год наградили дипломами, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Награждение состоялось сегодня, 28 июля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».
По словам куратора проекта «Центр публичных расследований» Валерия Болгана: «В мае-июне был объявлен конкурс журналистских расследований, на который поступило 20 заявок. Отобрано из них 16. Все темы должны были касаться Одесского региона. 5 из них стали призёрами-победителями».
Наибольшее количество баллов (34-40 из 45 возможных) получили такие работы: «Штормовая Затока Елены Васиной («Слідство.Інфо»), «На обиженных балконы падают!» Елены Кравченко (ЦПР), «ЦРУ. Одесский порт — де-юре государственный, но по факту частный» Ильи Лукаша ( 24 канал), «Одесса на продажу: как десятки городских зданий ушли в частные руки «арендаторам» Ольги Симоненко (ЦПР) и «Кто купил Украину (юг): распродажа коммунальной собственности» Александра Волошина. Последний материал был опубликован во всех украинских центрах журналистских расследований.
В ходе пресс-конференции победители были награждены дипломами.
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