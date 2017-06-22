Независимые одесские журналисты презентовали «Центр публичных расследований»

14:03 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Независимые одесские журналисты совместно с «Комитетом избирателей Украины» и изданием ИзбирКом презентовало проект «Центра публичных расследований», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 28 июля, сообщил куратор проекта «ЦПР» Валерий Болган на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре ИА «Контекст-Причерноморье».

По словам В. Болгана, одесская областная организация «Комитет избирателей Украины» и издание ИзбирКом являются основателями Центра публичных расследований — коалиции независимых журналистов и активистов, работающих в Одесском регионе. Независимые журналистские расследования на Одесчине финансируются польской программой «Поддержка демократии», в рамках которой с начала 2017 года от 30 участников ЦПР поступило около 40 заявок.

Как заявил куратор проекта, создание Центра Публичных расследований «продиктовала сама жизнь», поскольку независимым журналистам для ведения расследований сегодня не хватает материально-технической базы, юридической и, собственно, площадки для публикаций готовых работ.

Как заметил В. Болган: «На каждой сессии Горсовета не менее 50 объектов недвижимости, принадлежащей городской громаде, передаётся непонятно в чьи руки и непонятно кому. Не менее 200 земельных участков также «уходят». По каждому из них уже можно начинать журналистское расследование, так как каждая сессия Одесского горсовета — это от 100 до 200 млн. долларов нанесенного ущерба городу».

Участники пресс-конференции отметили рост тенденции к сопротивлению и, даже, препятствованию журналисткой деятельности.

«Поскольку мы не имеем сегодня правоохранительных органов: прокуратура, полиция, как правило, молчат и бездействуют — остаются только журналистские расследования», — заявил председатель Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко.

Спикеры призвали журналистов как можно активнее включаться в расследования. Подать заявку можно на странице ЦПР в социальной сети Фейсбук, заполнив соответствующую форму.