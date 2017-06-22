Газета «Чорноморські новини» отметила своё столетие

10:37 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одно из старейших изданий Одесского региона и Юга Украины, украиноязычная газета «Чорноморські новини», отметила ровно 100 лет со дня основания, передаёт корреспондент ИА «Контекс-Причерноморье»

Чествование коллектива издания состоялось вчера, 19 июля, в Золотом зале Литературного музея.

Общественно-политическая газета «Чорноморські новини» за 100 лет существования меняла названия и учредителей, но никогда не прекращала выхода. В 1918 печаталась даже на французском языке.

Первый номер газеты, которая тогда называлась «Голос пролетария» увидел свет 6 (19) июля 1917 года. С августа 1929 переименована в «Черноморскую коммуну» и начала выходить на украинском языке.

В 1937 году было расстреляно по надуманным обвинениям три редактора издания. А во время Второй Мировой — десятки журналистов ушли на фронт добровольцами. Многие не вернулись. Вклад коллектива редакции в героическую оборону Одессы отмечен медалью «За оборону Одессы» (1942), а профессиональные достижения — орденом «Знак Почета» (1967).

24 августа 1991 коллектив редакции принял решение о преобразовании газеты из органа обкома партии в областную общественно-политическую и провозгласил основные программные принципы: утверждение украинской государственности, возрождение национального сознания, украинского языка и культуры, отстаивания гражданских прав, чести, достоинства каждого человека, независимо от национальности, политических взглядов, вероисповедания. С 1 января 1992 газета выходит под названием «Чорноморські новини».

«История газеты длинная и сложная. Мы переживали разные времена, но всегда чувствовали главное — что нужны читателю», — отметил главный редактор газеты Иван Мельник, приветствуя гостей юбилейного вечера.

«Сегодня мы абсолютно открыты для всех тем, но меньше всего — для освещения каких бы то ни было политических интриг. Мы много раз были на грани выживания и даже закрытия, но выстояли, во многом благодаря нашим преданным читателям», — поделилась заместитель редактора Ольга Сира.

Коллектив газеты поздравили коллеги, друзья издания, представители руководства Одессы и области. Редактору и работниками коллектива были вручены награды и грамоты от Одесской облгосадминистрации, областного совета и городского головы Одессы.

«Чорноморські новини» — очень важный инструмент правды и информации, который доходит во все уголки нашего яркого региона», — подчеркнула директор Гордепартамента культуры и туризма Татьяна Маркова, вручая редактору газеты Почётный знак Одесского городского головы «Трудовая Слава». А народный хор «Украиночка» исполнил песню «Чорноморські новини», написанную специально к юбилею.

Как заметил И.Мельник: «Всегда были люди, которые были при власти, а затем уже и не у власти. Но всегда приходили на помощь и выручку. Хочу поблагодарить присутствующих здесь Сергея Рафаиловича Гриневецкого и Николая Андреевича Тындюка».

В своём приветствии политик, меценат Сергей Гриневецкий отметил: «Я хотел бы поприветствовать всех присутствующих, всех читателей с этим юбилеем. Что такое газета? Это мгновения истории. И эти мгновения нужно беречь. Ибо те вирусы, которые поражают компьютеры сегодня, могут уничтожить всё. А газета сохранится. Удерживать газету на протяжении 100 лет — это действительно подвиг. И очень приятно, что«Чорноморські новини» имеет связь с истинными патриотами нашего государства. Желаю, чтобы мы создавали современное общество и двигались вперёд. Я низко кланяюсь, очень благодарен всем здесь присутствующим и трудовому коллективу за то, что вы дошли до первого 100-летия. Счастья!»