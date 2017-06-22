Канал Gtv с 1 июля обновляет формат вещания

13:09 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 июля канал Gtv начнёт выходить в обновлённом формате, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом генеральный продюсер канала – заслуженный журналист Украины Александр Козырь сообщил сегодня, 30 июня, на пресс-конференции, посвящённой выходу обновлённого Gtv.

Как отметил генпродюсер, будет изменён подход к форме подачи материала — создано новое оформление (заставки) канала. Изменится и контент — в частности, Gtv начнёт транслировать программы, сделанные совместно с каналом Hd Fashion. Планируются оперативные показы самых интересных вечеринок — не только одесских клубов, но и со всего мира, а также трансляции мировых недель моды.

На пресс-конференции был презентован и новый клип — заставка канала. Как рассказали создатели и участники съёмок, снимался клип на заброшенном заводе в Одессе. При производстве применена новая технология с использованием индийской «Краски Холи» (безопасной для здоровья человека) и эффекта «Глубокой темноты». На съемочной площадке работали 30 человек, которые постарались создать эффект раскрашивания мира в яркие цвета лета Gtv.