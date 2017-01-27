Журналистов одесских СМИ в течение 45 минут не пропускали на сессию горсовета

10:54 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Журналистов одесских СМИ в течение 45 минут не пропускали на сессию Одесского городского совета, которая началась сегодня в 10 часов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщает с места событий корреспондент агентства, в течение 45 минут представители региональных средств массовой информации не пропускались в сессионный зал горсовета. Боковой вход, через который обычно пропускали журналистов, оказался заблокирован представителями Нацгвардии и Нацполиции. На вопрос, почему не пропускают представителей СМИ, бойцы отвечали, что «сломан замок».

Возле главного входа в мэрию, на Думской площади, проходит многочисленный митинг обманутых инвесторов долгостроев, в том числе ЖК «Золотой берег», которые более 10 лет не могут въехать в купленное жильё. У главного входа усилена охрана — здесь выстроились в 3 ряда представители муниципальной охраны, которые также не пропускают журналистов. Также не был пропущен в здание советник начальника ГУНП области Руслан Форостяк, предъявлявший своё удостоверение.

Только после вмешательства представителей Департамента информации и длительных переговоров журналисты были допущены в зал.