Одесса > Новости > СМИ Уволен главред официальной газеты Одесского горсовета 10:15 / 26.01.2017 ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова уволил Михаила Дейча с должности главного редактора газеты «Одесский вестник», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №53К М. Дейч уволен с должности главного редактора редакции газеты «Одесский вестник» по собственному желанию, с 24 января. версия для печати