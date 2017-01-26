|
русская версия | english version
|
|
Уволен главред официальной газеты Одесского горсовета
10:15 / 26.01.2017
ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова уволил Михаила Дейча с должности главного редактора газеты «Одесский вестник», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №53К М. Дейч уволен с должности главного редактора редакции газеты «Одесский вестник» по собственному желанию, с 24 января.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:51 26.01.2017
17:48 26.01.2017
17:05 26.01.2017
16:49 26.01.2017
16:16 26.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.310
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»