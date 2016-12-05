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«5 канал» с 3 января возобновляет вещание в Одессе
17:48 / 03.01.2017
ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе с сегодняшнего дня, 3 января, в полном объеме возобновляется вещание «5 канала» (Украина), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщил сегодня, 3 января, директор Союза операторов телекоммуникаций города Одессы и Одесской области Станислав Ясиневич.
«Одесситы смогут смотреть «5 канал» (Украина) в полном объеме с 3 января. Руководство «5 канала» и одесские провайдеры достигли договоренности: ретрансляция канала продолжится в сетях кабельных и ІР-операторов без обязательной оплаты, по модели коммерческого неплатного телевидения. По состоянию на 3 января идет процесс заключения договоров и параллельного включения «5 канала» провайдерами Одессы во всех сетях», — прокомментировал ситуацию С. Ясиневич.
Так, уже возобновила вещание «5 канала» телекомпания «Сана плюс».
«Благодаря достигнутым договоренностям, телекомпания «Сана плюс» в своей сети возобновляет трансляцию 5 канала в полном объеме с 3 января. Переговоры с другими центральными украинскими телеканалами продолжаются. Мы благодарны всем нашим телезрителям за доверие и понимание сложившейся ситуации», — сообщил директор ООО «Сана плюс» Александр Кривенок.
Напомним, с 1 января во всех кабельных сетях Одессы одновременно было остановлено вещание 25 украинских центральных телеканалов, в том числе «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и других.
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Сергей Гриневецкий
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