В новогоднюю ночь одесситы не останутся без национальных телеканалов

14:31 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Крупнейшие кабельные операторы сумели договориться с медиагруппами о трансляции национальных телеканалов без ущерба для потребителей, так что одесситы в новогоднюю ночь не останутся без национальных телеканалов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом агентству сообщил сегодня, 30 декабря, член Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

«Я не знаю насколько они (провайдеры. — Ред.) повысят тарифы, но об отключении точно уже речь не идёт», — отметил член Нацсовета.

По мнению В. Коваля, в Одессе публичное обсуждение данного вопроса носит более эмоциональный характер, в то время, как стороны на официальном уровне принимают решения согласно законодательству.

«Официальная позиция Нацсовета выглядит так: в его функции входит контроль над соблюдением закона, и для нас важно, чтобы он выполнялся. И как в 2006 году, когда была принята норма об УПП, и в нее вошли 16 общенациональных каналов (плюс местные вещатели), и Нацсовет обвиняли в «потакании олигархам», так и в 2016, когда законом все коммерческие каналы были исключены из УПП, нас снова упрекают в поддержке коммерсантов. Мы говорим: «закон нужно выполнять». Кстати, в законе нет ничего о коммерческих взаимоотношениях, так что нужно просто взвесить все «за» и «против», и сделать свой выбор. Большинство участников рынка свой выбор сделали. Надеюсь, в Одессе тоже всё будет хорошо. Просто если при цене от медиагрупп в 5-6 гривен цена пакетов вырастет больше, чем на эту сумму — вопросы нужно задавать не медиагруппам», — заявил представитель Нацсовета.

Ранее, на пресс-конференции 6 декабря, одесские операторы кабельной сети телевещания заявили о прекращении с 1 января трансляции общенациональных телеканалов, кроме каналов «РАДА» и «Первый национальный». Такое решение, по их словам, было принято в связи с недавно утвержденными поправками к закону «О телевидении и радиовещании», которые касаются так называемой универсальной программной услуги (УПУ) — перечня телеканалов, обязательных для трансляции в сетях кабельных провайдеров. Одесские операторы утверждают, что эти изменения обойдутся им в 1,5 млн. грн. ежемесячно.