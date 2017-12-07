«Прокуратура обещает в течение месяца передать в суд обвинительные акты по пожару в «Виктории»», — губернатор

15:20 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил, что представители прокуратуры обещают в течение месяца передать в суд дела некоторых из подозреваемых по делу о пожара в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

«Я считаю, что этот момент принципиален — довести до конца расследование. Вопрос поднимается мной на совещаниях с представителями прокуратуры каждую неделю. Что у нас есть на сегодня со слов прокуратуры? Предъявлены подозрения четверым, начиная от экс-вице-мэра госпожи Цвиринько, завершая представителями ГСЧС. Есть подозрение директору лагеря господину Саркисяну. По некоторым людям в течение месяца дела будут переданы в суд уже с обвинительным актом. Два дня назад на совещании представители прокуратуры также докладывали, что заканчивают еще 5 экспертиз, которых они ждут со дня на день. Эти экспертизы касаются строительства этого объекта — был ли он построен по всем правилам, отвечал ли тот материал правилам противопожарной безопасности. После экспертиз следствие будет делать выводы», — заявил М. Степанов.

Губернатор также отметил, что созданная им комиссия под председательством заместителя Александра Терещука продолжает работу и провела уже три заседания.

«Комиссия не дублирует органы следствия — она обеспечивает общественный контроль над следствием. Чтобы все без исключения знали, что учтены все имеющиеся доказательства, в том числе, имеющиеся у общественных активистов... Меня так же, как и всех, не устраивают сроки расследования. Сразу после трагедии, во время совещания, на котором были родители детей, находившихся в лагере, прокуратура ставила срок в два месяца для завершения следствие. Но я хочу заметить, что я как держал этот вопрос на контроле, так и буду держать», — подчеркнул М. Степанов.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября произошло возгорание на территории детского лагеря «Виктория» в Одессе. В результате трагедии погибли трое детей, еще двое получили травмы.