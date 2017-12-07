Обстрел автобуса на трассе «Одесса – Рени» полиция расследует как хулиганство

14:20 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту обстрела автобуса на трассе «Одесса – Рени», произошедшего вечером 12 декабря, открыто уголовное производство по статье «хулиганство», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 12 декабря в 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе «Одесса – Рени» возле села Холмское Арцизского района неизвестные совершили несколько выстрелов в рейсовый автобус «Рени — Борисполь».

Предварительно установлено, что злоумышленники стреляли с обочины дороги, предположительно, из ружья. В результате обстрела были повреждены фары транспортного средства и внешнее покрытие. В автобусе находилось 12 пассажиров, никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.