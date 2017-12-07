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Прокуратура добилась отмены продажи имущества предприятия, задействованного в «схеме Курченко»
10:21 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области добилась отмены реализации за 7 миллионов гривен имущества предприятия, задействованного в «схеме Курченко» в качестве базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, при вмешательстве прокуратуры Одесской области отменены электронные торги по реализации имущества предприятия в г. Рени, арестованного с целью спецконфискации в пользу государства
В пресс-службе напомнили, что преступная схема, которая действовала в течение нескольких лет, позволяла реализовывать топливо под видом фиктивного транзита и реэкспорта, что позволило избежать уплаты более 2 млрд. грн. обязательных платежей в государственный бюджет.
В настоящее время в открытом уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди фигурантов преступления — бывший руководитель и диспетчер подконтрольного общества с ограниченной ответственностью в г. Рени. По данным следствия, указанное предприятие выполняло функцию базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов в «схеме Сергея Курченко».
По ходатайству прокуратуры в рамках расследования суд наложил арест на имущество предприятия.
Тем не менее, имущественный комплекс ООО площадью более 560 кв. м со всем оборудованием был реализован на электронных торгах в пользу частной фирмы за 7 млн. грн., чтобы помешать правоохранителям провести спецконфискацию имущества предприятия в пользу государства.
В связи с этим прокуратура Одесской области подала кассационную жалобу.
В декабре Высшим хозяйственным судом Украины жалоба удовлетворена и оставлено в силе решение хозяйственного суда области, которым признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества общества с ограниченной ответственностью в г. Рени.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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