Прокуратура добилась отмены продажи имущества предприятия, задействованного в «схеме Курченко»

10:21 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области добилась отмены реализации за 7 миллионов гривен имущества предприятия, задействованного в «схеме Курченко» в качестве базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, при вмешательстве прокуратуры Одесской области отменены электронные торги по реализации имущества предприятия в г. Рени, арестованного с целью спецконфискации в пользу государства

В пресс-службе напомнили, что преступная схема, которая действовала в течение нескольких лет, позволяла реализовывать топливо под видом фиктивного транзита и реэкспорта, что позволило избежать уплаты более 2 млрд. грн. обязательных платежей в государственный бюджет.

В настоящее время в открытом уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди фигурантов преступления — бывший руководитель и диспетчер подконтрольного общества с ограниченной ответственностью в г. Рени. По данным следствия, указанное предприятие выполняло функцию базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов в «схеме Сергея Курченко».

По ходатайству прокуратуры в рамках расследования суд наложил арест на имущество предприятия.

Тем не менее, имущественный комплекс ООО площадью более 560 кв. м со всем оборудованием был реализован на электронных торгах в пользу частной фирмы за 7 млн. грн., чтобы помешать правоохранителям провести спецконфискацию имущества предприятия в пользу государства.

В связи с этим прокуратура Одесской области подала кассационную жалобу.

В декабре Высшим хозяйственным судом Украины жалоба удовлетворена и оставлено в силе решение хозяйственного суда области, которым признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества общества с ограниченной ответственностью в г. Рени.