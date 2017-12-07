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Житель Болграда, убивший семейную пару и ранивший двоих детей, приговорён к пожизненному заключению
11:45 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники местной прокуратуры добились наказания в виде пожизненного лишения свободы для жителя Болграда, который зарезал спящую семейную пару и ранил их двоих детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования установлено, что в сентябре 2016 г. возник конфликт на семейном празднике между хозяином дома и одним из гостей. В нетрезвом состоянии гость ночью снова проник в дом, взял на кухне хозяйственный нож и убил спящих хозяев, нанеся им около 30 ножевых ранений.

Убийца также хотел расправиться с двумя несовершеннолетними детьми, однако 16-летний сын хозяев оказал сопротивление. Он и его 7-летняя сестра получили множественные порезы. Нападающий также получил ранение и скрылся с места преступления.

Убийцу по «горячим следам» задержали сотрудники Болградского отделения полиции.

Арцизский районный суд признал 27-летнего жителя г. Болград виновным в жестоком убийстве двух человек и покушении на умышленное убийство двух несовершеннолетних. Мужчина приговорен к пожизненному заключению.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. В то же время в суде прокурор Измаильской местной прокуратуры вину подозреваемого доказал в полном объеме.

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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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