Прокуратура снова будет жаловаться на судей, отпустивших опасных преступников из-под ареста

11:35 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура намерена обратиться в Высший совет правосудия с жалобой на судей, освободивших из-под ареста подозреваемых в совершении серии разбойных нападений и мошенничестве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений, среди которых разбойное нападение, незаконное завладение автомобилями и мошенничество. В указанную группу входили участники общественных движений и бывшие сотрудники милиции.

В ходе расследования установлено, что в июле 2017 г. эта группа лиц ограбила иностранца в Суворовском районе — угрожая оружием, они отобрали у потерпевшего сумку с деньгами на сумму более 130 тыс. грн. и завладели его автомобилем «Mersedes-Benz».

Позже двое злоумышленников совершали преступления на территории Приморского и Киевского районов. Так, в августе этого года они прибыли к дому другого иностранца и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, потребовали проверки квартиры на предмет хранения наркотиков. Они отобрали «для проверки» у хозяина денежные средства и телефон на общую сумму более 20 тыс. грн., а также автомобиль марки «Пежо 607».

В сентябре текущего года двоих мужчин задержали правоохранительные органы, по ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении сроков ареста одному из подозреваемых — бывшему работнику милиции — Суворовский райсуд отказал в продлении срока содержания под стражей и определил круглосуточный домашний арест.

На указанное решение прокуратурой внесена апелляционная жалоба.

Рассмотрение ходатайства в отношении другого подозреваемого суд начал только через 4 дня после представления. Таким образом, в связи с нарушением судом требований Закона, фигурант преступления освобожден из-под стражи из-за истечения срока действия предыдущей решения.

В связи с этим местная прокуратура 12 декабря направила в суд ходатайство о взятии его под стражу.

Кроме того, прокуратура будет обращаться в Высший совет правосудия, поскольку такими действиями судья допустил грубое нарушение действующего законодательства, что привело к существенным негативным последствиям.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции.

Принимаются меры по установлению причастности к преступной деятельности других лиц.