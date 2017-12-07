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Осуждён псевдоцелитель, погубивший 2-летнего ребёнка
12:20 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Приморский райсуд Одессы приговорил 54-летнего мужчину к тюремному заключению за незаконную лечебную деятельность, в результате которой умер 2-летний ребенок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого 54-летний мужчина осужден к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.
Приморский райсуд Одессы признал гражданина виновным в занятии лечебной деятельностью без специального разрешения и надлежащего медицинского образования, что повлекло тяжкие последствия (ст. 138 УК Украины).
Во время следствия установлено, что в ноябре 2013 года этот гражданин познакомился с супругами из г. Белгород-Днестровский, у которых болел 2-летний сын, представился врачом-педиатром и убедил, что сможет вылечить мальчика водными процедурами. На самом деле этот человек имел образование учителя физической культуры и оставался без работы.
По предварительной договоренности с родителями указанный гражданин проводил процедуры с их 8-месячной дочкой и 2-летним сыном в одном из одесских бассейнов, погружая детей на некоторое время под воду. В результате мальчик стал плохо себя чувствовать, а затем был госпитализирован с диагнозом «клиническая смерть вследствие неполного утопления». Через несколько дней ребёнок умер в лечебном учреждении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции.
В суде осужденный свою вину не признавал и отрицал проведение любых процедур. Однако в ходе судебного разбирательства прокурор-обвинитель доказал вину гражданина в полном объеме.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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