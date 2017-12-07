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Полицейские установили личность тарутинского «телефонного террориста»
13:16 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области установили личность мужчины, передавшего в пятницу ложное сообщение о минировании двух зданий в Тарутино, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в Тарутинском ОП Арцизского ОП в Одесской области
В отделе напомнили, что 8 в 08:20, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о минировании здания Тарутинского районного суда и центральной больницы.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Взрывотехнического управления, кинологи с собаками и психологи.
Во время проверок административных зданий и прилегающих к ним территорий взрывных устройств и веществ обнаружено не было.
В результате проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался житель Одесской области.
По данному факту следственным отделением Тарутинского отделения полиции открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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