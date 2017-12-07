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СБУ задержала в Одессе троих «телефонных террористов»
15:12 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники СБУ задержали в Одессе трёх человек, передавших ложные сообщения о минировании зданий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-службы, в Одессе правоохранители задержали двух молодых людей, которые придумали истории о «минировании» городского супермаркета и магазина.
Также оперативники спецслужбы установили и задержали одессита, который неоднократно угрожал минированием супермаркета, спортплощадки и кафе, расположенных в областном центре.
«Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что независимо от возраста и мотивов «телефонных террористов» их действия квалифицируются по статье 259 Уголовного кодекса Украины. Ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет», — добавили в пресс-центре.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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