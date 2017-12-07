«Эпидемия минирований райсудов» докатилась до Тарутинского района

10:02 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проводит проверку по факту сообщения о минировании Тарутинского районного суда и центральной районной больницы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Тарутинское отделение полиции поступило сообщение о том, что заминированы Тарутинский районный суд, расположенный по адресу: ул. Красная, 235, и районная больница, которая находится на той же улице в доме №75.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, работники Взрывотехнического управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи с собаками и психологи.

Правоохранители проводят проверку административных зданий и прилегающих к ним территорий на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.