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«Эпидемия минирований райсудов» докатилась до Тарутинского района
10:02 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проводит проверку по факту сообщения о минировании Тарутинского районного суда и центральной районной больницы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Тарутинское отделение полиции поступило сообщение о том, что заминированы Тарутинский районный суд, расположенный по адресу: ул. Красная, 235, и районная больница, которая находится на той же улице в доме №75.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, работники Взрывотехнического управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи с собаками и психологи.
Правоохранители проводят проверку административных зданий и прилегающих к ним территорий на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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