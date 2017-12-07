ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Облпрокуратура пожаловалась в Высший совет правосудия на судью, отпустившего под залог директора лагеря «Виктория»
14:11 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу по поводу нарушения процессуальных норм судьей Приморского райсуда при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области 7 декабря направила в Высший совет правосудия жалобу в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы.

Как отметили в пресс-службе, «В нарушение требований Закона судьей применен залог по результатам рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория». В дальнейшем указанное решение по ходатайству прокуратуры апелляционным судом отменено и подозреваемому лицу продлен срок ареста».

Кроме того, прокуратура отмечает «умышленное существенное нарушение законодательства, препятствующее участникам судебного процесса в реализации процессуальных прав и выполнении своих обязанностей, а также нарушение принципов гласности и открытости судебного заседания, что проявилось в вынесении мотивировочной части решения при отсутствии участников процесса и т. п.».

В связи с этим прокуратура области ставит перед Высшим советом правосудия вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности указанного судьи Приморского райсуда.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
Loading...

Последние новости:
17:54 07.12.2017
Структурные изменения стартуют в ОНУ имени Мечникова с 1 января
17:27 07.12.2017
В ряде домов Одессы в пятницу, 8 декабря, отключат свет
16:41 07.12.2017
Одесские дети получили подарки, привезенные из Германии «Рождественским конвоем»
16:10 07.12.2017
Одесский порт за 11 месяцев обработал 21,9 миллиона тонн грузов, «Южный» — 38,7 миллиона тонн
14:56 07.12.2017
Презентация и кинопоказ фильмов молодых режиссёров «Два дня короткого метра в Одессе» пройдёт на Одесской киностудии


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.020