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Облпрокуратура пожаловалась в Высший совет правосудия на судью, отпустившего под залог директора лагеря «Виктория»
14:11 / 07.12.2017
ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу по поводу нарушения процессуальных норм судьей Приморского райсуда при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области 7 декабря направила в Высший совет правосудия жалобу в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы.
Как отметили в пресс-службе, «В нарушение требований Закона судьей применен залог по результатам рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория». В дальнейшем указанное решение по ходатайству прокуратуры апелляционным судом отменено и подозреваемому лицу продлен срок ареста».
Кроме того, прокуратура отмечает «умышленное существенное нарушение законодательства, препятствующее участникам судебного процесса в реализации процессуальных прав и выполнении своих обязанностей, а также нарушение принципов гласности и открытости судебного заседания, что проявилось в вынесении мотивировочной части решения при отсутствии участников процесса и т. п.».
В связи с этим прокуратура области ставит перед Высшим советом правосудия вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности указанного судьи Приморского райсуда.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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