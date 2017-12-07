Облпрокуратура пожаловалась в Высший совет правосудия на судью, отпустившего под залог директора лагеря «Виктория»

14:11 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу по поводу нарушения процессуальных норм судьей Приморского райсуда при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области 7 декабря направила в Высший совет правосудия жалобу в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы.

Как отметили в пресс-службе, «В нарушение требований Закона судьей применен залог по результатам рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория». В дальнейшем указанное решение по ходатайству прокуратуры апелляционным судом отменено и подозреваемому лицу продлен срок ареста».

Кроме того, прокуратура отмечает «умышленное существенное нарушение законодательства, препятствующее участникам судебного процесса в реализации процессуальных прав и выполнении своих обязанностей, а также нарушение принципов гласности и открытости судебного заседания, что проявилось в вынесении мотивировочной части решения при отсутствии участников процесса и т. п.».

В связи с этим прокуратура области ставит перед Высшим советом правосудия вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности указанного судьи Приморского райсуда.