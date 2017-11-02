Таможня и СБУ нашли в «Лексусе» 270 килограммов контрабандного табака для кальянов

08:57 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Почти 270 кг табака для кальянов выявили одесские таможенники совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области в автомобиле на территории почтового отделения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, на территории отделения одного из почтовых операторов внимание мобильной группы привлек автомобиль «Lexus» под управлением гражданина Украины.

Как выяснилось, в багажном отсеке находилось 22 коробки, в каждой из которых было по 12 пакетов табака для кальянов иностранного производства без марок акцизного налога Украины.

По факту выявленного правонарушения составлено протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 484 Таможенного кодекса Украины.