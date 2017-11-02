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«В Одесской области на учете за совершение насилия в семье состоят более 4 тысяч человек», — ГУНП
09:39 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области на учетах за совершение насилия в семье состоят 4 тысячи 285 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, за 10 месяцев 2017 года подразделениями полиции были зарегистрированы 6 тыс. 814 заявлений, сообщений о совершении правонарушений и других событий, связанных с насилием в семье. Из них 7 сообщений поданы лично детьми. На профилактических учетах за совершение насилия в семье находятся 4 тыс. 285 человек, из которых 89% — мужчины, 10% — женщины и 1% — несовершеннолетние.

Одесская область присоединилась к проходящей в эти дни всемирной акции «16 дней против насилия». Работники ювенальной превенции и участковые офицеры полиции проводят профилактические мероприятия совместно с представителями местного самоуправления.

В первую очередь, полицейские обращают внимание на семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и условия, в которых проживают дети. Кроме этого, сотрудники полиции организовывают Дни открытых дверей в территориальных подразделениях, во время которых разъясняют действующее законодательство по предупреждению насилия в семье, принимают участие в акциях общественных организаций.

«Не умалчивайте о фактах насилия в семье и обращайтесь за помощью в полицию», — обратился к гражданам начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области полковник полиции Виталий Капуляк.

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