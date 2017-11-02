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Одесские фискальщики конфисковали поддельную обувь мировых брендов на 3 миллиона гривен
11:43 / 05.12.2017
ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники ГФС в Одесской области при обысках в сети обувных магазинов Одессы конфисковали более 6 тыс. пар обуви с подделкой под известные мировые бренды общей стоимостью 3 миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, сотрудники ГФС области под процессуальным руководством облпрокуратуры в рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины на основании постановления суда провели обыски в сети магазинов обуви в г. Одессе.
В ходе проведения обысков выявлены документы, черновые записи и неучтенные товарно-материальные ценности: обувь с признаками подделки известных мировых брендов, которая, по имеющейся информации, была импортирована на территорию Украины вне таможенного контроля и с нарушениями таможенных правил.
Установлено, что этот товар реализовывался за наличный расчет без любого отражения в налоговой отчетности, с нарушением кассовой дисциплины.
Учитывая отсутствие документов, удостоверяющих происхождение товара, и другие нарушения, обувь в количестве 6 тыс. 190 пар общей стоимостью больше 3 млн. грн. изъята.
Согласно решению суда, на изъятое имущество наложен арест.
Проводятся следственные действия.
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Сергей Гриневецкий
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