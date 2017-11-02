СБУ задержала экс-губернатора Одесской области

11:30 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Киеве СБУ совместно Генпрокуратурой задержали экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, 5 декабря сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве М. Саакашвили.

Политик был задержан в присутствии его адвоката. Планируется его допрос следователями.

Столичные СМИ сообщают, что при попытке задержания М. Саакашвили забрался на крышу дома и угрожал прыгнуть вниз, однако правоохранители помешали осуществить эти намерения.

СПРАВКА: Статья 256 УК Украины «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» — ч. 1. «Заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление других действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.