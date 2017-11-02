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В военной прокуратуре сообщили подробности убийства контрактника в Алтестово
15:29 / 04.12.2017
ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона осуществляет процессуальное руководство по делу о гибели военнослужащего в пгт. Алтестово, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, установлено, что в воскресенье, 3 декабря, в пгт. Алтестово, вблизи продовольственного магазина между двумя военнослужащими контрактной службы возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. В ходе выяснения отношений один из военнослужащих получил тяжкие телесные повреждения в виде ножевого ранения грудной клетки, от которых скончался на месте происшествия.
Подозреваемый военнослужащий скрылся в неизвестном направлении, однако через некоторое время сообщил командованию о своем местонахождении и был задержан сотрудниками полиции.
По данному факту открыто уголовное производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
Сейчас готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Усатовского ОП Беляевского ОП ГУНП в Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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