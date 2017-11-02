Неизвестные пытались завладеть спортивной базой «Черноморца»

11:19 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Неизвестные лица, которые выдавали себя за представителей фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию «Имэксбанка», пытались незаконно завладеть спортивной базой ФК «Черноморец» на ул. Академика Вавилова, 5-а (11-я станция Люстдорфской дороги), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе ФК «Черноморец».

По информации пресс-службы, неизвестные лица обратились к одному из государственных регистраторов, предъявив ему копии документов, якобы дающих основания для переоформления права собственности на спортивную базу. После того как государственный регистратор уведомил посетителей о наличии в реестре запрета на проведение таких действий, ему было предложено крупное денежное вознаграждение за переоформление права собственности на спортивную базу.

Получив отказ, злоумышленники скрылись.

«По данному факту руководством ФК «Черноморец» было подано заявление в правоохранительные органы, открыто уголовное производство, ведётся следствие, на спортивную базу наложен арест», — добавили в пресс-службе.

Правоохранительные органы просят всех государственных регистраторов и нотариусов обращать внимание на подобные факты и немедленно сообщать о них для оперативного реагирования и пресечения мошеннических действий.