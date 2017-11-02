Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители выясняют обстоятельства вечернего убийства на Бугаёвской 09:06 / 04.12.2017 ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники полиции совместно с прокуратурой устанавливают обстоятельства убийства, совершенного вчера вечером на ул. Бугаёвской в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, в 20:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Бугаевской. На месте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Сотрудники полиции совместно с прокуратурой устанавливают обстоятельства убийства. В городе был введен план «Перехват». версия для печати