Пограничники задержали в Одесском аэропорту двух иностранцев с поддельными немецкими визами

11:24 / 02.12.2017

ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 1 декабря, в пункте пропуска «Одесса-авиа» во время оформления пассажиров рейса «Стамбул-Одесса» пограничники Одесского отряда обнаружили у двух граждан Турции поддельные визы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного РУ Госпогранслужбы.

По информации пресс-службы, пограничники установили, что иностранцы, используя поддельные визовые этикетки Германии, которые были приобретены в Турции примерно за 5 тыс. евро, намеревались незаконно попасть через Украину в Берлин.

Однако их замысел был разоблачен украинскими правоохранителями.

Правонарушителям отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину на определенный срок.