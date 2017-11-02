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Пограничники задержали в Одесском аэропорту двух иностранцев с поддельными немецкими визами
11:24 / 02.12.2017
ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 1 декабря, в пункте пропуска «Одесса-авиа» во время оформления пассажиров рейса «Стамбул-Одесса» пограничники Одесского отряда обнаружили у двух граждан Турции поддельные визы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного РУ Госпогранслужбы.
По информации пресс-службы, пограничники установили, что иностранцы, используя поддельные визовые этикетки Германии, которые были приобретены в Турции примерно за 5 тыс. евро, намеревались незаконно попасть через Украину в Берлин.
Однако их замысел был разоблачен украинскими правоохранителями.
Правонарушителям отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину на определенный срок.
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Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
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