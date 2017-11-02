Полицейским ночью пришлось штурмовать дом, в котором нетрезвый вооруженный пенсионер удерживал жену и дочь

12:31 / 02.12.2017

ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области минувшей ночью провели спецоперацию по освобождению двух женщин, которых удерживал в доме их нетрезвый родственник, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, вечером в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции 39-летняя женщина сообщила, что отец совершил в ее сторону три выстрела и забаррикадировался в доме с матерью и сестрой.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции, руководство ГУНП, бойцы подразделения специального назначения, переговорщики, работники ГСЧС и прокуратуры.

Было установлено, что в ходе внезапно возникшего конфликта на почве имущественных разногласий 73-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнал из дома во двор свою дочь и совершил в ее сторону три выстрела из охотничьего ружья. После этого пенсионер закрылся в доме вместе с женой и второй дочерью.

На месте происшествия была развернута работа оперативного штаба. Руководил спецоперацией лично глава полиции Одесской генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин. На требования сотрудников полиции освободить женщин и сдаться злоумышленник отказался. Вместо этого пьяный мужчина произвел три выстрела в сторону полицейских, бросал в сторону стражей порядка бутылки с зажигательной жидкостью и угрожал сжечь дом.

Исходя из ситуации, правоохранители оцепили по периметру дом злоумышленника и приняли меры по обеспечению безопасности соседей. Было принято решение брать дом штурмом. В ходе проведенной спецоперации правонарушитель задержан. С места происшествия изъяты гладкоствольное охотничье ружье, револьвер, стреляные гильзы и бутылки с бензином.

Во время штурма один из спецназовцев получил незначительные повреждения, из числа гражданских лиц пострадавших нет.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.