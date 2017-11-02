Правоохранители области задержали группу подростков, убивших и ограбивших пенсионера

13:11 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области полицейские задержали группу несовершеннолетних лиц, совершивших убийство, разбой и угон автомобиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в Измаильском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, инспекторы сектора патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2109», водитель которого нарушил правила дорожного движения. На просьбу полицейских предоставить документы на транспортное средство, водитель сказал, что документов нет, а машину он взял покататься у знакомого. Подозрение вызвал и тот факт, что ни водитель, ни трое пассажиров не смогли объяснить, откуда у них в салоне плазменный телевизор.

Полицейские доставили всех четверых в отдел полиции для установления личностей.

По базе данных полицейские нашли фамилию и адрес проживания владельца транспортного средства и выехали к нему домой. В доме был включен свет, однако дверь никто не открыл.

Через соседей правоохранители установили родственников хозяина дома и с их помощью вошли в помещение. Внутри полицейские обнаружили беспорядок и следы крови, а в одной из комнат находилось тело 64-летнего хозяина. На место была немедленно вызвана следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший пригласил в гости двух девушек 25 и 18 лет. Через некоторое время, по заранее оговоренному плану, они открыли входную дверь своим знакомым — 17 и 16-летнему юношам, которые напали на хозяина дома. Избив мужчину металлическим прутом, они завладели его мобильным телефоном, планшетом и плазменным телевизором, после чего сели в автомобиль потерпевшего и уехали с места происшествия. От полученных телесных повреждений 64-летний хозяин дома скончался.

По указанным фактам начаты уголовные производства, предусмотренные п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Все злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за совершение указанных преступлений — до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Следственные действия продолжаются.