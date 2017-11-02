Направлено в суд дело главы райсовета с поддельным дипломом

13:03 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя районного совета, который подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сотрудники Одесской местной прокуратуры №3 направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту использования поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

В ходе досудебного расследования правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления лицу, которое в настоящее время занимает должность руководителя районного совета в Одесской области.

Установлено, что указанный гражданин, желая занять должность первого заместителя председателя Раздельнянской райгосадминистрации, предоставил поддельные документы о получении высшего образования в Российской Федерации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции г. Одессы.