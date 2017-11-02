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Директор лагеря «Виктория» снова взят под стражу без права на залог
16:46 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области добилась заключения под стражу без права на залог директора лагеря «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня, 30 ноября, апелляционный суд области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория» без возможности внесения залога.
«Сегодня в судебном заседании прокурор — процессуальный руководитель Олег Хорсуненко доказал суду, предоставив доказательства, обоснованность подозрения руководителю лагеря в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем страшную трагедию — гибель троих детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины)», — сообщили в пресс-службе.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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