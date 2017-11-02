Передано в суд дело болградского водителя, сбившего трёх пожилых женщин

16:42 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в Болградский райсуд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли три женщины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в Болградский районный суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в «нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек» (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

В октябре этого года в с. Виноградовка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на трех пожилых женщин, которые находились возле дома. Двое пострадавших от полученных травм скончались на месте ДТП, третья — в больнице.

По ходатайству прокуратуры 47-летний мужчина находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.