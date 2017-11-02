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Передано в суд дело болградского водителя, сбившего трёх пожилых женщин
16:42 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в Болградский райсуд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли три женщины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в Болградский районный суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в «нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек» (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
В октябре этого года в с. Виноградовка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на трех пожилых женщин, которые находились возле дома. Двое пострадавших от полученных травм скончались на месте ДТП, третья — в больнице.
По ходатайству прокуратуры 47-летний мужчина находится под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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