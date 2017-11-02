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Правоохранители расследуют обстоятельства родов на дому в Измаиле, завершившихся смертью малыша
14:19 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильские правоохранители расследуют обстоятельства родов на дому, после которых 20-летняя женщина спрятала тело новорожденного в морозильную камеру домашнего холодильника, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, Измаильский отдел полиции в Одесской области.
По информации отдела, полицейские установили, что 20-летняя жительница г. Измаил родила мальчика посреди ночи в общежитии, где она проживает с мужем и годовалым сыном. Установлено, что, как и с первой беременностью, на учете у врача женщина не состояла.
По ее словам, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, она разбудила мужа. Вместе они спрятали тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, поэтому она и обратилась за помощью к медикам. Врач перинатального центра сообщил о происшествии в полицию.
Соседи охарактеризовали семью с положительной стороны. О том, что женщина беременна, они не знали, как не знали и родственники.
«Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти ребенка. По данному факту начато уголовное производство по признакам ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины», — рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Вадим Могила.
Санкция указанной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.
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Сергей Гриневецкий
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