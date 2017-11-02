Инвесторы требуют от прокуратуры активизировать расследование в отношении Юрия Сусляка и его группы «Набережный квартал»

13:57 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе новой акции протеста пострадавшие пайщики недостроенного жилого комплекса «Набережный квартал – Жаботинского» потребовали от прокуратуры активизировать расследование в отношении недобросовестного застройщика, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, представители инициативной группы пайщиков.

Акция протеста пострадавших пайщиков недостроенного ЖК «Набережный квартал – Жаботинского» состоялась у здания прокуратуры Одесской области.

По утверждению пострадавшей стороны, к зданию прокуратуры они пришли, «поскольку следственные органы очень медленно, без особого энтузиазма, собирают документы в рамках уголовного производства о хищении руководством компании NK Group более 120 миллионов гривен пайщиков».

В инициативной группе напомнили, что активная деятельность NK Group Юрия Сусляка и ее основного бренда «Набережный квартал» началась в 2014 году. А уже в 2016-м группа имела проблемные объекты строительства в 19 областях Украины. Из-за грубых и систематических нарушений областные ГАСКи отменяли выданные ранее разрешения на строительство. Строительство объектов было остановлено, а недобросовестный застройщик и вовсе растворился, прихватив деньги и не выполнив своих обязательств ни перед пайщиками, ни перед владельцами земельных участков. К примеру, в Харькове объект НК сдали в эксплуатацию, но не подвели коммуникации — воду, канализацию, газ и электричество. В Ровно дом возвели без проектно-технической документации, а в Тернополе часть квартир построенного с многочисленными нарушениями дома и вовсе имели статус временного жилья. В Одессе NK Group, ведущая строительство жилых комплексов под брендом «Набережный квартал» в Крыжановке и на ул. Жаботинского, 3/1, после остановки строительства ГАСКом, исчезла вместе с деньгами пайщиков. В ноябре 2015 года против недобросовестного застройщика было открыто уголовное производство по признакам фиктивного предпринимательства и отмывания денег. По данным следователей, почти полтора десятка кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги родственным компаниям-«прокладкам» и обналичивали. Так аферисты «отмыли» 120,6 млн. грн. Очевидно, что общий ущерб, который нанесли мошенники инвесторам, многократно превосходил эту сумму.

На переговоры к митингующим вышел представитель прокуратуры, начальник отдела приема граждан Сергей Гудзенко. По его утверждениям, досудебное расследование проводится следственным управлением Национальной полиции в Одесской области. А областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство. Представитель прокуратуры пригласил участников акции на переговоры для обсуждения дальнейшего плана действий.