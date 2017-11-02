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Неизвестный ночью поджёг пиццерию в центре Белгорода-Днестровского
13:41 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Белгорода-Днестровского проводят проверку по факту поджога пиццерии неизвестным лицом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, Белгород-Днестровский отдел полиции ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Белгород-Днестровский отдел полиции около 3:30 ночи поступило телефонное сообщение о том, что на одной из улиц в центре города неизвестный поджёг металлопластиковое окно и дверь в пиццерии.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая начала свою работу после локализации пожара.
«В результате пожара повреждено пластиковое окно и двери помещения. Сумма ущерба устанавливается. С места происшествия изъяты фрагмент автомобильной шины и пластиковая бутылка с остатками горюче-смазочного вещества», — рассказал заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.
Назначен ряд экспертиз, проводится проверка.
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Сергей Гриневецкий
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