Неизвестный ночью поджёг пиццерию в центре Белгорода-Днестровского

13:41 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Белгорода-Днестровского проводят проверку по факту поджога пиццерии неизвестным лицом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, Белгород-Днестровский отдел полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Белгород-Днестровский отдел полиции около 3:30 ночи поступило телефонное сообщение о том, что на одной из улиц в центре города неизвестный поджёг металлопластиковое окно и дверь в пиццерии.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая начала свою работу после локализации пожара.

«В результате пожара повреждено пластиковое окно и двери помещения. Сумма ущерба устанавливается. С места происшествия изъяты фрагмент автомобильной шины и пластиковая бутылка с остатками горюче-смазочного вещества», — рассказал заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, проводится проверка.