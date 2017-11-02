Одесские правоохранители из «Шторма» отправились охранять порядок на Востоке страны

12:54 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 35 бойцов подразделения «Шторм» в порядке ротации отправились из Одессы на Восток страны для обеспечения охраны общественного порядка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 35 бойцов подразделения «Шторм» в порядке ротации отправились на Восток страны для обеспечения охраны общественного порядка. Провести полицейских пришли их коллеги и родные. Также перед отправлением правоохранителей благословил митрополит Киевского патриархата военный капеллан Андрей Ляшек.

Инструктаж бойцов перед командировкой к месту несения службы провел заместитель начальника УПД — начальник отдела организации деятельности групп реагирования Дмитрий Оверченко. Полковник полиции пожелал правоохранителям выдержки и сил, достойно представлять одесских правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

Кроме этого, Д. Оверченко и командир отряда вручили бойцам награды Президента Украины «За участие в антитеррористической операции» и награды за заслуги во время выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции.