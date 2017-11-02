Одесские активисты пикетируют областную прокуратуру

17:36 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около полусотни одесских активистов пикетируют сегодня прокуратуру Одесской области в защиту задержанных участников акции протеста в Городском саду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации одесских журналистов, у здания облпрокуратуры остаются сложены покрышки. Кроме того, активисты обклеили входные двери и фасад листками с изображением жуков.

Перед собравшимися в частности выступили активисты организации «Зелёный лист» и отец общественника Демьяна Ганула, задержанного после беспорядков на территории Летнего театра.

Части активистов и журналистам удалось попасть в здание и пообщаться в приёмной с прокурором области Олегом Жученко.