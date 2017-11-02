Одесские правоохранители ещё дважды выезжали сегодня на сообщения о возможном минировании

16:59 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — После проверки подозрительной коробки, найденной на территории промрынка «7 километр», одесские правоохранители ещё дважды выезжали сегодня для проверки сообщений о возможном минировании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Так, по информации отдела, после полудня в полицию поступило сообщение о том, что у Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного находится подозрительный пакет с проводами. На указанное место выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате проверки никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

А в 13:02 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что заминирован Апелляционный суд Одесской области, расположенный по адресу: ул. Гайдара, 24-А.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи с собаками.

В результате проверки здания суда и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не найдено. На момент проверки из здания суда были эвакуированы 70 человек. Сейчас работа суда возобновлена в обычном режиме.