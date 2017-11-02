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Передан в суд обвинительный акт в отношении руководителя СИЗО, где была убита сотрудница
16:35 / 29.11.2017
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского СИЗО, подозреваемого в «служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия» — убийство сотрудницы одним из заключенных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Государственного учреждения «Одесская учреждений исполнения наказаний (№21)» по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского СИЗО прокуратура области направила в суд для рассмотрения по существу.
«По данным следователей прокуратуры, небрежное отношение руководства пенитенциарного учреждения к своим обязанностям выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле соблюдения режимных требований на объекте.
Это позволило арестанту, который, вопреки требованиям Закона, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО и имел в свободном пользовании запрещенные колюще-режущие предметы, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения», — отметили в пресс-службе.
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Сергей Гриневецкий
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