Одесса > Новости > Правоохранительные органы Передан в суд обвинительный акт в отношении руководителя СИЗО, где была убита сотрудница 16:35 / 29.11.2017 ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского СИЗО, подозреваемого в «служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия» — убийство сотрудницы одним из заключенных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Государственного учреждения «Одесская учреждений исполнения наказаний (№21)» по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского СИЗО прокуратура области направила в суд для рассмотрения по существу. «По данным следователей прокуратуры, небрежное отношение руководства пенитенциарного учреждения к своим обязанностям выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле соблюдения режимных требований на объекте. Это позволило арестанту, который, вопреки требованиям Закона, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО и имел в свободном пользовании запрещенные колюще-режущие предметы, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения», — отметили в пресс-службе. версия для печати